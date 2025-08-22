Скидки
Гасилин считает, что у медиафутболистов нет мотивации переходить в профессиональные клубы

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о перспективах перехода игроков из медиакоманд в профессиональные клубы. Поводом стали успехи представителей Медиалиги в Кубке России.

«Почти никто из медиафутбола не переходил в профессиональные клубы, и я не думаю, что сейчас будут такие переходы. Я сомневаюсь, что нашлось бы много желающих совершить такой переход. Медиафутбол сейчас настолько развит в плане финансов, инфраструктуры, медицины, зрительского интереса, что нет особого стимула переходить оттуда в ФНЛ», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, медиаклуб «БроукБойз» во втором раунде Пути регионов Кубка России обыграл финалиста турнира-2017/2018 курский «Авангард». В следующем раунде команда встретится дома с подмосковным «Леон Сатурном».

