Российский президент «Целе» рассказал о зарплатах в словенском футболе

Президент словенского клуба «Целе» Валерий Колотило прокомментировал ситуацию с зарплатами и развитием молодых футболистов в Словении.

«Рядом Италия, Австрия и Польша. Сейчас больше 100 словенцев играют в других европейских чемпионатах на всех уровнях. Словения маленькая, но удивительным образом во всех ключевых лигах есть словенцы. Одна из последних историй — Шешко за € 76 млн перешёл в «Манчестер Юнайтед». Словения интегрирована в европейское пространство. Проблема в том, что молодые игроки слишком рано уезжают за границу. Этим занимаются их агенты. В то время как некоторые словенские клубы не могут платить молодым игрокам, например, € 5 тыс. в месяц, в соседней Италии или Австрии с лёгкостью выплачивают такую зарплату. Итальянцы просто покупают молодых перспективных словенцев и тестируют их в Примавере (молодёжном чемпионате Италии). Многие уезжают в юном возрасте, потому что не могут закрепиться в главной команде. У нас есть несколько молодых футболистов, которые закончили академию, но ещё не могут усилить нынешний «Целе». И для них есть два варианта: или они выходят на поле на 10 минут, что очень мало, либо идут в аренду во вторую лигу, где играют со взрослыми мужиками. И тот и другой путь не простой. Для словенцев большие футбольные страны — это не что-то далёкое. Ты играешь за итальянский клуб, просто переходя через границу. Это обыденная ситуация. Если это нормальный футболист, он больше не вернётся в Словению. Возвращаются обратно уже ближе к пенсии, чтобы доигрывать, как Иличич. Или возвращаются, когда не получается в других странах, например, в чемпионате Словении сейчас играет Бенедидич, который прошёл школу «Интера», а за «Радомлье» выступает Куковец, который провёл юность в «Фиорентине», и таких примеров в словенском чемпионате много», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне «Целе» дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, где уступил «Фиорентине» по сумме двух матчей.