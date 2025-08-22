Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ростова» Комаров: статистика «Локомотива» поражает. По xG 1,5 — забивают 4 гола

Хавбек «Ростова» Комаров: статистика «Локомотива» поражает. По xG 1,5 — забивают 4 гола
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о московском «Локомотиве», с которым жёлто-синим предстоит сыграть на выезде 23 августа в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» и в прошлом сезоне начал очень бодро. Статистика некоторых игроков, конечно, поражает. Даже по статистике после игры у них там xG 1,5 и они забивают четыре гола. Очевидно, что будет непростая игра», — сказал Комаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдёт 23 августа на московской «РЖД Арене» и начнётся в 18:30 мск. После пяти сыгранных туров железнодорожники лидируют с 13 очками, ростовчане набрали три очка и находятся на 14-м месте — в зоне стыковых матчей.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

Материалы по теме
Сергей Корниленко поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android