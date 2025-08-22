Хавбек «Ростова» Комаров: статистика «Локомотива» поражает. По xG 1,5 — забивают 4 гола

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о московском «Локомотиве», с которым жёлто-синим предстоит сыграть на выезде 23 августа в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» и в прошлом сезоне начал очень бодро. Статистика некоторых игроков, конечно, поражает. Даже по статистике после игры у них там xG 1,5 и они забивают четыре гола. Очевидно, что будет непростая игра», — сказал Комаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдёт 23 августа на московской «РЖД Арене» и начнётся в 18:30 мск. После пяти сыгранных туров железнодорожники лидируют с 13 очками, ростовчане набрали три очка и находятся на 14-м месте — в зоне стыковых матчей.

