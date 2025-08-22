Российский бизнесмен Колотило объяснил, почему решил инвестировать в словенский футбол

Президент словенского клуба «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило объяснил, как пришёл к идее вложений в словенский футбол.

«Я «загорелся» Словенией, как только в первый раз оказался в этой стране. Мы искали место для тренировочных сборов «Уралана» Элиста (тогда клуб выступал в высшей лиге чемпионата России). Нам предложили поехать в Словению, я приехал, всё посмотрел. В итоге позднее сборы мы провели в соседней Хорватии, но Словения мне ещё в начале XXI века запала в душу. Позже я начал размышлять об этой стране с точки зрения привлекательности жизни. Это удивительно красивая страна, где живут замечательные люди, у них похожая ментальность — они такие же славяне. А когда мы посмотрели матчи чемпионата, сложилось впечатление, что здесь в футболе можно попробовать свои силы. Родилась идея с футбольным клубом. Рассматривали разные варианты, но «Целе» в том сезоне выглядел предпочтительнее. Это сыграло ключевую роль. На следующий год клуб подтвердил наши надежды — стал чемпионом», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 «Целе» занял четвёртое место.