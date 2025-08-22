Российский президент «Целе» Колотило: мы с поляками за столом говорили на русском языке

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило рассказал, как словенский клуб ведёт переговоры с европейскими коллегами.

— Насколько сложно сегодня вести переговоры с коллегами из европейских клубов?

— Никаких проблем не было, никто не отказывался с нами общаться. Понятно, что мы не общаемся с украинскими клубами, но с другими европейскими командами нормальный контакт. Когда мы выезжали на матчи еврокубков, было понятно, что все одна большая футбольная семья. Никакого антагонизма не возникало. Мы даже с поляками за столом говорили на русском языке.

Футбол может объединить мир и народы. Я в этом убеждаюсь каждый день, как в Словении, так и в других европейских странах. Влияние футбольной дипломатии на людей сложно переоценить. Это очень существенный объединяющий фактор, — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.