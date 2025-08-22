Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский президент «Целе» Колотило: мы с поляками за столом говорили на русском языке

Российский президент «Целе» Колотило: мы с поляками за столом говорили на русском языке
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило рассказал, как словенский клуб ведёт переговоры с европейскими коллегами.

— Насколько сложно сегодня вести переговоры с коллегами из европейских клубов?
— Никаких проблем не было, никто не отказывался с нами общаться. Понятно, что мы не общаемся с украинскими клубами, но с другими европейскими командами нормальный контакт. Когда мы выезжали на матчи еврокубков, было понятно, что все одна большая футбольная семья. Никакого антагонизма не возникало. Мы даже с поляками за столом говорили на русском языке.

Футбол может объединить мир и народы. Я в этом убеждаюсь каждый день, как в Словении, так и в других европейских странах. Влияние футбольной дипломатии на людей сложно переоценить. Это очень существенный объединяющий фактор, — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Риера сказал: в ЦСКА не поеду — только в «Спартак». Как россияне строят топ-клуб в Европе
Эксклюзив
«Риера сказал: в ЦСКА не поеду — только в «Спартак». Как россияне строят топ-клуб в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android