Президент «Целе» опроверг информацию об участии в проекте владельца «Родины» и «Пафоса»

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило опроверг информацию об участии в проекте владельца «Родины» и «Пафоса» Сергея Ломакина.

— Что связывает «Целе» с «Родиной»?

— В прошлом году читал статью, где анализировали наших бенефициаров. Там действительно есть интересные вещи: что-то прочитал про себя и удивился, что про меня кто-то знает. Что-то правда. Но какие-то вещи были додуманы, наверное, из-за отсутствия информации. Что касается связей с «Родиной», то я поясню. Изначально спортивным директором «Целе» был Алексей Зинин. Сейчас он в «Родине».

Наверное, поэтому есть история, что мы связаны. Я вообще Сергея Ломакина не знаю, мы с ним не знакомы и никогда не виделись, поэтому говорить, что он бенефициар «Целе» — странно. С Максимом Дёминым у нас хорошие отношения, есть компании, в которых мы пересекаемся. Мы хотим пригласить Максима в совет директоров «Целе», ведём переговоры. Он продал «Борнмут», и теперь это стало возможным. Но захочет ли Максим быть связанным с «Целе» после «Борнмута», — это вопрос, — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.