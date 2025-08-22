Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Целе»: Риера сказал, что в ЦСКА не поедет. Только в «Спартак»!

Президент «Целе»: Риера сказал, что в ЦСКА не поедет. Только в «Спартак»!
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило рассказал, что главный тренер команды Альберт Риера не согласится возглавить московский ЦСКА.

— Вам как руководителю льстит, что вашим тренером интересуются топ-клубы России? Ранее же сообщалось ещё о заинтересованности ЦСКА.
— Официального письма от ЦСКА я не видел. Всё это было на уровне разговоров. Но когда Риера отказывал ЦСКА, сказал в шутку: «Ха-ха, в ЦСКА не поеду, — только в «Спартак»! Когда он так говорил, не хотел обидеть ЦСКА, но, наверное, они всё равно обиделись. Когда жил в России, определился, — больше симпатизирует «Спартаку».
Риера — харизматичный человек, который нравится болельщикам. Этим он похож на Карреру.

Альберт был отличным футболистом, а сейчас стал отличным тренером. То, что «Спартак» интересуется Риерой, есть позитивная оценка нашей работе. Мне будет жаль, если он уйдёт. Благодаря ему команда побеждает, а футболисты растут в цене, — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Риера сказал: в ЦСКА не поеду — только в «Спартак». Как россияне строят топ-клуб в Европе
Эксклюзив
«Риера сказал: в ЦСКА не поеду — только в «Спартак». Как россияне строят топ-клуб в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android