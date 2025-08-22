Президент «Целе»: Риера сказал, что в ЦСКА не поедет. Только в «Спартак»!

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило рассказал, что главный тренер команды Альберт Риера не согласится возглавить московский ЦСКА.

— Вам как руководителю льстит, что вашим тренером интересуются топ-клубы России? Ранее же сообщалось ещё о заинтересованности ЦСКА.

— Официального письма от ЦСКА я не видел. Всё это было на уровне разговоров. Но когда Риера отказывал ЦСКА, сказал в шутку: «Ха-ха, в ЦСКА не поеду, — только в «Спартак»! Когда он так говорил, не хотел обидеть ЦСКА, но, наверное, они всё равно обиделись. Когда жил в России, определился, — больше симпатизирует «Спартаку».

Риера — харизматичный человек, который нравится болельщикам. Этим он похож на Карреру.

Альберт был отличным футболистом, а сейчас стал отличным тренером. То, что «Спартак» интересуется Риерой, есть позитивная оценка нашей работе. Мне будет жаль, если он уйдёт. Благодаря ему команда побеждает, а футболисты растут в цене, — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.