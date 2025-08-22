Президент «Целе» раскрыл причины отставки из команды Романа Пилипчука

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило рассказал, почему российский специалист Роман Пилипчук был отправлен в отставку с поста главного тренера словенской команды в 2023 году. Сейчас Пилипчук работает в «Челябинске».

«Мы очень признательны Роману Михайловичу Пилипчуку за то, что он принял наше приглашение возглавить команду и приехал в Словению. Он взял команду, которая закончила чемпионат плачевно. Первое чемпионство «Целе» пришло неожиданно быстро, и в следующем сезоне футболисты и тренеры потеряли мотивацию и ориентиры, что дальше: «Мы уже вверху, за что бороться теперь?» В команде начался спад, мы убрали Душана Костича, который привёл «Целе» к чемпионству, наверное, это была ошибка. Команду возглавил Иржи Ярошик. Отличный футболист и перспективный тренер. Он хорошо подготовил команду физически, его работа очень помогла нам. Но результата не было. Убрали Ярошика, потом поменяли ещё несколько словенских тренеров, но команду всё равно лихорадило. Были разные причины, проблески надежды и опять падения, мы учились словенскому футболу и искали решение.

Стабилизировать ситуацию удалось после того, как мы пригласили Романа Пилипчука. Под его руководством «Целе» взял серебряные медали. Но когда в жеребьёвке в Лиге конференций нам выпало играть с «Виторией Гимарайш», мы перестали верить в свои силы. Наверное, мы с Романом просто устали. С его стороны были непонятные для нас решения, например, — он захотел расстаться с Григорием Морозовым: «Он мне мешает». Роман поставил команду на ноги и стабилизировал игру «Целе», но нужно было что-то менять для того, чтобы побеждать», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.