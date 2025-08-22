Расписание матчей 6-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 22 августа, матчем «Оренбург» — «Ахмат» стартует 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 6-го тура чемпионата России по футболу.
Расписание матчей 6-го тура РПЛ (время — московское):
22 августа, пятница
- 18:00. «Оренбург» — «Ахмат»;
23 августа, суббота
- 14:00. «Рубин» – «Спартак»;
- 16:15. «Зенит» – «Динамо» Мх;
- 18:30. «Локомотив» – «Ростов»;
- 20:45. «Динамо» – «Пари НН»;
24 августа, воскресенье
- 15:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»
- 17:30. ЦСКА – «Акрон»
- 20:00. «Сочи» – «Балтика»
Действующим чемпионом страны является «Краснодар».
