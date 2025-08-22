Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 6-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 6-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 22 августа, матчем «Оренбург» — «Ахмат» стартует 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 6-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 6-го тура РПЛ (время — московское):

22 августа, пятница

  • 18:00. «Оренбург» — «Ахмат»;

23 августа, суббота

  • 14:00. «Рубин» – «Спартак»;
  • 16:15. «Зенит» – «Динамо» Мх;
  • 18:30. «Локомотив» – «Ростов»;
  • 20:45. «Динамо» – «Пари НН»;

24 августа, воскресенье

  • 15:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»
  • 17:30. ЦСКА – «Акрон»
  • 20:00. «Сочи» – «Балтика»

Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
5 самых быстрых игроков РПЛ по итогам первых пяти туров
Истории
5 самых быстрых игроков РПЛ по итогам первых пяти туров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android