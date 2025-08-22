Расписание матчей 6-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 22 августа, матчем «Оренбург» — «Ахмат» стартует 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 6-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 6-го тура РПЛ (время — московское):

22 августа, пятница

18:00. «Оренбург» — «Ахмат»;

23 августа, суббота

14:00. «Рубин» – «Спартак»;

16:15. «Зенит» – «Динамо» Мх;

18:30. «Локомотив» – «Ростов»;

20:45. «Динамо» – «Пари НН»;

24 августа, воскресенье

15:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»

17:30. ЦСКА – «Акрон»

20:00. «Сочи» – «Балтика»

Действующим чемпионом страны является «Краснодар».