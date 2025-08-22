Президент «Целе» Колотило: для игры в Лиге чемпионов нужен бюджет в € 25 млн

Президент словенского клуба «Целе» Валерий Колотило рассказал о финансовых реалиях команды и перспективах выступления в Европе.

«Словенский клуб реально вывести на самоокупаемость, и мы близки к этому показателю. Вопрос о соответствии целей и задач. Мы ставим цель играть в Лиге чемпионов и понимаем, что для этого нужен бюджет в € 25 млн. Эти деньги не просто заработать на билетах или получить от спонсоров. Но если у тебя средний клуб, невысокие потребности, ты играешь молодыми воспитанниками своей академии и не ставишь задачи быть конкурентоспособным в Европе, совершенно спокойно можно быть в плюсе», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Целе» дважды выигрывал чемпионат Словении, последний раз в сезоне-2023/2024. В сезоне-2024/2025 команда заняла четвёртое место.