Валерий Колотило: Гинер отказался от нашей формы из-за логотипа с петухом

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило вспомнил, как президент ЦСКА Евгений Гинер отказался от сотрудничества с поставщиком экипировки из-за логотипа петуха.

«Я болел за «Милан», который играл в Lotto. Как-то в «Спорт-экспрессе» увидел объявление, что дистрибьютор Lotto ищет партнёров для открытия магазина. Я пришёл внаглую и сказал: «Возьмите меня на работу. Я буду продавать экипировку, я буду хорошо продавать». С того момента начал работать. Потом приехали итальянцы и открыли своё представительство, куда меня пригласили работать менеджером. Через полгода я стал директором этого представительства, а еще через год, когда после дефолта в 1998 году его решили закрыть, я стал владельцем фирмы. Уже дальше сам развивал бизнес.

Кроме Lotto представлял в России французский бренд Le Coq Sportif. Помните самый известный гол Марадоны на ЧМ-86, сборная Аргентины тогда играла в этой форме. Как-то предложил спонсорство ЦСКА, но из-за логотипа [изображение петуха] Евгений Леннорович Гинер отказался принять такую форму», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.