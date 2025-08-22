Слот рассказал, будет ли «Ливерпуль» покупать новых игроков до закрытия трансферного окна

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, готов ли мерсисайдский клуб приобрести новых игроков до закрытия трансферного окна. Этим летом «красные», в частности, подписали Флориана Вирца и Жереми Фримпонга из «Байера», а также Уго Экитике из «Айнтрахта».

«Я не думаю, что в ближайшие пару недель у нас будет много работы. Это означало бы, что я недоволен составом, но на самом деле я очень доволен. Идеально, когда на каждой позиции есть по два игрока примерно одного уровня, но я бы предпочёл, чтобы их было меньше, чем больше, потому что тогда мне пришлось бы расстраивать многих футболистов.

Но если есть игроки, которые действительно могут сделать нас сильнее, значит, клуб привлечёт их, как делал это прежде. Но только если всё будет правильно — подходящий игрок, цена и позиция», — приводит слова Слота Liverpool Echo.