Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот рассказал, будет ли «Ливерпуль» покупать новых игроков до закрытия трансферного окна

Слот рассказал, будет ли «Ливерпуль» покупать новых игроков до закрытия трансферного окна
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, готов ли мерсисайдский клуб приобрести новых игроков до закрытия трансферного окна. Этим летом «красные», в частности, подписали Флориана Вирца и Жереми Фримпонга из «Байера», а также Уго Экитике из «Айнтрахта».

«Я не думаю, что в ближайшие пару недель у нас будет много работы. Это означало бы, что я недоволен составом, но на самом деле я очень доволен. Идеально, когда на каждой позиции есть по два игрока примерно одного уровня, но я бы предпочёл, чтобы их было меньше, чем больше, потому что тогда мне пришлось бы расстраивать многих футболистов.

Но если есть игроки, которые действительно могут сделать нас сильнее, значит, клуб привлечёт их, как делал это прежде. Но только если всё будет правильно — подходящий игрок, цена и позиция», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

Материалы по теме
Салах ответил на вопрос о фаворите в борьбе за победу в АПЛ, не назвав «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android