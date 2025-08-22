Валерий Колотило: Толстых вручал мне бронзовую медаль, а потом нас испугались и «слили»

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило вспомнил о встрече с Николаем Толстых, бывшим президентом Профессиональной футбольной лиги.

«Я никогда не играл в футбол. Я пришёл в профессиональный футбол, когда начал заниматься бизнесом. Как и многие, я любил футбол. С помощью Lotto я пришёл в этот круг и познакомился со многими футбольными людьми. Мы экипировали команды Высшей лиги, в одном сезоне сразу четыре клуба играло в нашей экипировке. Много клубов Первой и Второй лиг. В 2002 году я стал партнёром клуба «Москабельмет», впоследствии «Лотто-МКМ», когда он вышел во Вторую лигу. Раньше в Москве был такой закон, по которому предприятие часть своей прибыли могло отдавать на поддержку спортивных организаций. Завод «Москабельмет» был главным спонсором благодаря этому закону, но, когда закон отменили, мне пришлось всё содержание клуба взять на себя. В первый год мы заняли 10-е место, а на следующий сезон, учитывая мои приятельские отношения с Кирсаном Николаевичем Илюмжиновым, договорились, что сделаем фарм-клуб, чтобы во Второй лиге развивать молодых футболистов. Команда стала называться «Уралан ПЛЮС».

В 2003 году с «Ураланом ПЛЮС» мы выступали в зоне Запад во Второй лиге. В том сезоне первое место заняла калининградская «Балтика», второе — тульский «Арсенал», а третье — мы. Уже тогда это были серьёзные клубы, а у нас была простая команда «Москабельмет» с пацанами из соседнего двора. В том «Уралане ПЛЮС», который стал бронзовым призёром зоны «Запад», ни до, ни после, кроме Евгения Дурнева, никто ничего не выигрывал на серьёзном уровне. Тренером команды был Юрий Быков, которого тоже мало кто знает. Бронза — это результат большой работы, которую мы сделали вместе с футболистами и тренерами. Но уже в следующем сезоне клуб прекратил существование, и не потому, что у нас закончилось финансирование, найти в то время 10 миллионов рублей (такой был бюджет у команды Второй лиги) не составляло никакого труда. Мы снялись не из-за финансирования, а потому что нам не продлили лицензию.

Николай Александрович Толстых, в то время Президент ПФЛ, вручал бронзовую медаль, поздравлял и говорил, что я большой молодец. Но уже через два месяца он же сказал: «Вы ничего не можете». У меня было ощущение, что нас испугались и «слили». Тогда во Второй лиге играли областные команды, их руководство электорат, — голоса в борьбе за должности в РФС. Я был молодой и немного наивный, наверное, недооценил негативное влияние дружбы с Кирсаном Николаевичем на отношения с Толстых. Мы круто начали и видимо, это кому-то не понравилось. Но тогда с «Ураланом», я первый раз почувствовал вкус победы, который забыть нельзя», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.