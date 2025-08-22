Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колотило: перед нами стояла задача — создать «Анжи», способный дойти до финала ЛЧ

Колотило: перед нами стояла задача — создать «Анжи», способный дойти до финала ЛЧ
Комментарии

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило вспомнил о своём участии в проекте дагестанского «Анжи». Сейчас махачкалинская команда выступает в третьем дивизионе, в начале и середине 2010-х «Анжи» играл в Мир РПЛ.

«Когда я только приехал в Словению, об «Анжи» знали все! Я не знаю, как это получилось, но все словенцы, даже которые не разбираются в футболе, слышали об «Анжи». Перед нами стояла задача: создать клуб, способный дойти до финала Лиги чемпионов. Жаль, что не получилось это реализовать», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Риера сказал: в ЦСКА не поеду — только в «Спартак». Как россияне строят топ-клуб в Европе
Эксклюзив
«Риера сказал: в ЦСКА не поеду — только в «Спартак». Как россияне строят топ-клуб в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android