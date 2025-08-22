Колотило: перед нами стояла задача — создать «Анжи», способный дойти до финала ЛЧ

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило вспомнил о своём участии в проекте дагестанского «Анжи». Сейчас махачкалинская команда выступает в третьем дивизионе, в начале и середине 2010-х «Анжи» играл в Мир РПЛ.

«Когда я только приехал в Словению, об «Анжи» знали все! Я не знаю, как это получилось, но все словенцы, даже которые не разбираются в футболе, слышали об «Анжи». Перед нами стояла задача: создать клуб, способный дойти до финала Лиги чемпионов. Жаль, что не получилось это реализовать», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.