Футбол

Валерий Колотило: у одного скейтбордиста подписчиков больше, чем у всего МОК

Валерий Колотило: у одного скейтбордиста подписчиков больше, чем у всего МОК
Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило высказался о популярности скейтбординга в России.

«Спорт — большой бизнес. В каждом виде спорта управляют разные механизмы. Президент Федерации скейтбординга России Илья Андреевич Вдовин проводит огромную работу для того, чтобы наша страна была включена в международную семью скейтборда. Это огромное сообщество. У одного скейтбордиста подписчиков может быть больше, чем у всего Международного олимпийского комитета. Это огромная сила. Сейчас в России проходят соревнования, в которых участвуют спортсмены более чем из 40 стран. Это суперсоревнование! Это успех и доказательство того, что Россию не вычеркнули из международного спорта. Нам просто нужно перетерпеть, и всё должно наладиться», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

