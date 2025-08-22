Валерий Колотило: российские игроки формируют хороший имидж нашего футбола в Словении

Президент словенского «Целе» Валерий Колотило высказался о российских футболистах, выступающих за его клуб.

«У нас изначально была идея о кооперации российского и словенского футбола. К сожалению, развитие геополитической ситуации не позволяет нам полностью реализовывать начальные планы. Мы всё равно постоянно на связи, и все российские ребята находятся в нашем поле зрения. Каждый сезон в нашем составе есть русские футболисты. Я не могу назвать фамилию, но и сейчас мы ведём переговоры по одному переходу. Возможно, в это трансферное окно в «Целе» появится ещё один российский футболист из РПЛ.

Сейчас в «Целе» из россиян играет Никита Иосифов, который находится в очень хорошей форме, совершает результативные действия в каждом матче и становится лидером команды. У меня у самого были сомнения, когда Никита приехал разобранным из Испании. Но в данный момент он выглядит очень хорошо и становится любимцем публики, каким был Егор Пруцев, который забил несколько феноменальных голов. Дети рвали его футболки на части! Наши ребята в Словении формируют хороший имидж российского футбола. Это то, что мы хотели. Мы стараемся, чтобы российские игроки нравились болельщикам и своей игрой создавали положительное впечатление о русском футболе», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Видео: Россиянин Егор Пруцев забивает в чемпионате Словении за «Целе»