Колотило: снимаю шляпу перед Дегтярёвым, который в тяжёлое время возглавляет наш спорт

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило высказался о министре спорта Российской Федерации Михаиле Дегтярёве.

— После назначения Михаила Дегтярёва на пост министра спорта России видны ли положительные изменения?

— Тот же президент Федерации скейтбординга России, Илья Вдовин очень хорошо о нём отзывается. Я представляю, как министерству спорта тяжело, потому что у России практически нет международных программ и курс изменился. Это непростая работа. Как говорят словенцы, klobuk dol, снимаю шляпу перед министром, который в такое тяжёлое время возглавляет российский спорт.

Отношения, дружбу спортсменов и тренеров, создававшуюся годами на спортивных площадках, сложно разрушить. Я знаю тренера по дзюдо, Марьяна Фабиана, который напечатал на словенском языке книгу про русское дзюдо, про тренера Анатолия Рахлина, который тренировал и Владимира Путина. У него много друзей в России. Эта дружба прошла проверку годами, её невозможно разорвать. Но нужно время, чтобы всё вернулось на свои места. У министерства спорта тяжёлая работа — желаю ему успехов и удачи! — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.