Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колотило: снимаю шляпу перед Дегтярёвым, который в тяжёлое время возглавляет наш спорт

Колотило: снимаю шляпу перед Дегтярёвым, который в тяжёлое время возглавляет наш спорт
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило высказался о министре спорта Российской Федерации Михаиле Дегтярёве.

— После назначения Михаила Дегтярёва на пост министра спорта России видны ли положительные изменения?
— Тот же президент Федерации скейтбординга России, Илья Вдовин очень хорошо о нём отзывается. Я представляю, как министерству спорта тяжело, потому что у России практически нет международных программ и курс изменился. Это непростая работа. Как говорят словенцы, klobuk dol, снимаю шляпу перед министром, который в такое тяжёлое время возглавляет российский спорт.

Отношения, дружбу спортсменов и тренеров, создававшуюся годами на спортивных площадках, сложно разрушить. Я знаю тренера по дзюдо, Марьяна Фабиана, который напечатал на словенском языке книгу про русское дзюдо, про тренера Анатолия Рахлина, который тренировал и Владимира Путина. У него много друзей в России. Эта дружба прошла проверку годами, её невозможно разорвать. Но нужно время, чтобы всё вернулось на свои места. У министерства спорта тяжёлая работа — желаю ему успехов и удачи! — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Риера сказал: в ЦСКА не поеду — только в «Спартак». Как россияне строят топ-клуб в Европе
Эксклюзив
«Риера сказал: в ЦСКА не поеду — только в «Спартак». Как россияне строят топ-клуб в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android