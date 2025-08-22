Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» пытался купить уругвайского защитника, но получил отказ — Романо

Московский «Спартак» сделал предложение о приобретении 26-летнего уругвайского защитника футбольного клуба «Америка» Себастьяна Касереса, но получил отказ. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, «Америка» также получила предложение о покупке Касереса от английского «Ипсвича». Себастьян выступает за мексиканский клуб с 2020 года. Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость уругвайца в € 5 млн. Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к приобретению защитника Карлоса Куэсты из «Галатасарая».

