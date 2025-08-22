Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 22 августа

Сегодня, 22 августа, стартует 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 22 августа (время московское):

18:00. «Оренбург» (Оренбург) — «Ахмат» (Грозный).

После пяти туров чемпионата России первое место занимает «Локомотив», набравший 13 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 12 очками. Замыкают тройку лидеров ПФК ЦСКА, в активе которого 11 очков.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.