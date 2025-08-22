Молодой игрок «Акрона» Дмитриев охарактеризовал Дзюбу

Молодой нападающий «Акрона» Арсений Дмитриев высказался об опытном одноклубнике Артёме Дзюбе. 18-летний футболист высоко оценил роль и качества 37-летнего форварда.

«Что бросается в глаза, Артем всегда со всеми общается одинаково, несмотря на возраст. То есть он душа в команде и раздевалке. Он лидер там и за полем. Хочу с него брать пример всегда», — сказал Арсений Дмитриев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас на его счету 242 гола. За стартовые пять туров нового сезона Мир РПЛ он забил два гола и отдал две результативные передачи.