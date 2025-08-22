Ледяхов назвал Антона Миранчука классным футболистом для «Динамо»

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на новости о переходе полузащитника Антона Миранчука из «Сьона» в московское «Динамо».

«Мы все знаем, какие качества у Антона Миранчука. Он неплохой футболист. Карпин его знает — вызывал в сборную. У Антона были хорошие сезоны в составе «Локомотива». Для «Динамо» его приход будет помощью. Он знает требования Карпина по сборной. Команда получает классного футболиста.

Видимо, у Антона не всё получилось в «Сьоне», раз решил вернуться. Хотя на него там рассчитывали. Это футбольная жизнь. Где-то получается, где-то — нет. Он принял решение вернуться. «Динамо» — один из лидеров нашего футбола. Экономический вопрос тоже сыграл немаловажную роль», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.