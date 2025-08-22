Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
29-летний игрок Серии А объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста

29-летний игрок Серии А объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста
Комментарии

Полузащитник итальянского «Кальяри» Якуб Янкто объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста, сообщает французское онлайн-издание RMC Sport. За «Кальяри» Якуб выступал с 2023 года.

Янкто — уроженец Праги, однако карьеру футболиста он начал в Италии. Первым клубом для чеха стал «Удинезе», после Якуб выступал за «Асколи», «Сампдорию», «Хетафе» и «Спарту». В составе сборной Чехии хавбек провёл 45 матчей и забил четыре гола.

Действующим чемпионом Италии является «Наполи». «Кальяри» в прошлом сезоне занял 15-е место в турнирной таблице. Новый сезон итальянской Серии А начнётся 23 августа матчем между «Дженоа» и «Лечче».

