Шикунов: Самошников — футболист хорошего уровня и точно поможет «Спартаку»




Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов уверен, что новоиспечённый защитник красно-белых Илья Самошников может помочь команде Деяна Станковича в достижении поставленных целей.

«Самошников поможет «Спартаку». Я почему-то в этом уверен. Это качественный футболист хорошего уровня, поэтому я нормально оцениваю этот трансфер. Тем более это российский игрок, которых не хватает «Спартаку». Я не хочу говорить, лучше ли Илья, чем Денисов или Хлусевич, но он точно поможет. Пусть уже тренерский штаб решает, кто сильнее», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О переходе Самошникова из «Локомотива» в «Спартак» стало известно 19 августа.

