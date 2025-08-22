Точилин: после ухода Карраскаля «Динамо» нуждалось в креативе, Миранчук поможет

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин отреагировал на новости о переходе в стан бело-голубых российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука. Эксперт считает, что Миранчук сможет заменить в команде ушедшего колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля.

«После ухода Карраскаля команда нуждалась в креативной игре. Карпин знает Миранчука, его возможности. Тренер понимает, что Антон сможет закрыть эту позицию и помочь команде. Это хорошая сделка для обеих сторон, поэтому всё так быстро решилось», — сказал Александр Точилин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.