Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Точилин: после ухода Карраскаля «Динамо» нуждалось в креативе, Миранчук поможет

Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин отреагировал на новости о переходе в стан бело-голубых российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука. Эксперт считает, что Миранчук сможет заменить в команде ушедшего колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля.

«После ухода Карраскаля команда нуждалась в креативной игре. Карпин знает Миранчука, его возможности. Тренер понимает, что Антон сможет закрыть эту позицию и помочь команде. Это хорошая сделка для обеих сторон, поэтому всё так быстро решилось», — сказал Александр Точилин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
