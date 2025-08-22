В «Зените» заявили, что натурализация легионеров команды не связана с лимитом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что вопрос натурализации легионеров в санкт-петербургском клубе не связан с действующим или будущим лимитом на иностранных игроков. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Натурализация легионеров не связана с действующим или будущим лимитами. Помимо выполнения требования по времени игры в России, а таких игроков во всех командах единицы, необходимы желание и стремление футболистов», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

В заявке «Зенита» на текущий сезон присутствуют 13 легионеров, не считая получившего российское гражданство Дугласа Сантоса и казахстанца Нуралы Алипа.