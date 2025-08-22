Скидки
Футбол Новости

Игорь Ледяхов: у «Динамо» провальный старт — будем верить, что у Карпина получится

Игорь Ледяхов: у «Динамо» провальный старт — будем верить, что у Карпина получится
Аудио-версия:
Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о выступлениях московского «Динамо» в сезоне-2025/2026. По его мнению, бело-голубые провалили старт сезона. Однако Ледяхов выразил надежду, что у главного тренера команды Валерия Карпина получится исправить ситуацию. По итогам пяти стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» идёт на 11-м месте в турнирной таблице.

«У «Динамо» был провальный старт. В команде качественные футболисты, но, если они будут долго друг к другу притираться, может уже пройти сезон. Перед командой стоят максимальные задачи. Чем скорее футболисты и тренер начнут друг друга понимать, тем будет лучше. Уже сыграли пять туров, а набрали всего пять очков. У Карпина много работы. Будем верить, что всё у него получится», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

