Российский президент «Целе» Колотило: Григорий Морозов — суперфутболист!

Президент словенского «Целе» Валерий Колотило высказался о выступавшем ранее за его клуб российском защитнике Григории Морозове.

«Григорий Морозов — суперфутболист! Его влияние на команду в процессе её формирования было сильным. Когда ты приезжаешь как турист, картинка кажется одной, а когда уже заходишь внутрь, есть много вещей, которых ты не знал.

Григорий Морозов одним из первых пришёл с большой силой и ментальной мощью. Это духовитый футболист. Он в первые полгода, играя на позиции левого защитника, забил четыре очень важных мяча. Правда, на следующий год российский тренер Роман Пилипчук посчитал, что Морозов нам не подходит. Мы расстались, Григорий уехал в Израиль, где успешно играет до сих пор», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

31-летний бывший левый защитник московского «Динамо» и «Уфы» Григорий Морозов выступал за словенский «Целе» с февраля 2022 года по январь 2023 года. В 28 матчах во всех турнирах Морозов забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Видео: Топ-10 российских легионеров в футболе