Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский президент «Целе» Колотило: Григорий Морозов — суперфутболист!

Российский президент «Целе» Колотило: Григорий Морозов — суперфутболист!
Аудио-версия:
Комментарии

Президент словенского «Целе» Валерий Колотило высказался о выступавшем ранее за его клуб российском защитнике Григории Морозове.

«Григорий Морозов — суперфутболист! Его влияние на команду в процессе её формирования было сильным. Когда ты приезжаешь как турист, картинка кажется одной, а когда уже заходишь внутрь, есть много вещей, которых ты не знал.

Григорий Морозов одним из первых пришёл с большой силой и ментальной мощью. Это духовитый футболист. Он в первые полгода, играя на позиции левого защитника, забил четыре очень важных мяча. Правда, на следующий год российский тренер Роман Пилипчук посчитал, что Морозов нам не подходит. Мы расстались, Григорий уехал в Израиль, где успешно играет до сих пор», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

31-летний бывший левый защитник московского «Динамо» и «Уфы» Григорий Морозов выступал за словенский «Целе» с февраля 2022 года по январь 2023 года. В 28 матчах во всех турнирах Морозов забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Видео: Топ-10 российских легионеров в футболе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android