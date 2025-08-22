Скидки
Юрий Жирков назвал очень сложным обучение на тренера

Юрий Жирков назвал очень сложным обучение на тренера
Бывший игрок ряда российских клубов и лондонского «Челси» Юрий Жирков рассказал, что ему было сложно обучаться на тренера. Учёба на тренерскую лицензию прошла с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с Жирковым в группе также были Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычёв и другие.

«Обучение на тренера было очень тяжёлым, всё было сложным, ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Я получил тренерскую лицензию, забрал её», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Жирков пять раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА, а также английскую Премьер-лигу. В составе сборной России Юрий стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008 и четвертьфиналистом чемпионата мира — 2018.

