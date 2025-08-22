«Динамо» объявило об уходе Диего Лаксальта

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об уходе уругвайского футболиста Диего Лаксальта. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Спасибо, Диего!» — написала пресс-служба клуба в прощальной публикации.

32-летний Лаксальт выступает за московский клуб с 2021 года после перехода из «Милана». Всего в его активе 78 сыгранных матчей, в которых он отметился пятью результативными передачами. В составе «Динамо» Диего дважды стал бронзовым призёром чемпионата России.

Напомним, по итогам пяти стартовых туров нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице.