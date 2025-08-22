Президент «Целе» Колотило: многие в Словении считают нас российским клубом

Президент «Целе» российский бизнесмен Валерий Колотило рассказал об отношении к России и русским людям в Словении.

«Многие в Словении считают, что мы российский клуб, где играет больше словенцев, чем в словенских командах (смеётся). Словенцы очень хорошо относятся к русским исторически и ментально. Не может быть так много совпадений у двух стран — не может быть такого, чтобы два флага были настолько сильно похожи просто так, без причин. Здесь много людей старшего поколения учили русский язык, и до недавнего времени экономические связи двух стран были очень тесными.

Конечно, жаль, что сейчас политические отношения ослабили связи, но мы не испытываем какого-то давления или напряжения, как это происходит в других европейских странах. К русским относятся очень приветливо. Все хотят, чтобы всё наладилось. И мы стараемся поддерживать позитивный имидж российского футбола и России в целом в Европе. Очень позитивно в этом смысле выглядело выступление «Целе» в еврокубках в прошлом году, это большой успех», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

