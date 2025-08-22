Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Шикунов: если «Спартак» обыграет «Рубин», развернёт ситуацию в положительную сторону

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем матче 6-го тура Мир РПЛ, в котором красно-белые встретятся в «Рубином». Игра пройдёт 23 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
«Для «Спартака» предстоящий матч с «Рубином» будет тяжёлым. Мы видели, как красно-белые играли с казанцами в прошлом сезоне, после чего полностью завалили весну. В Казани будет непросто, ведь «Рубин» — добротная и тренерская команда. Рашид Рахимов — умница! Но если «Спартак» удачно проведёт этот матч и обыграет казанцев, он может развернуть ситуацию в положительную сторону. Однако, если что-то пойдёт не так, всё станет совсем плохо», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

