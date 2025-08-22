Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Рубеном Диашем

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с защитником Рубеном Диашем. Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

Фото: Пресс-служба «Манчестер Сити»

Диашу 28 лет, он выступает за «горожан» с сентября 2020 года. В нескольких матчах минувшего сезона он выходил на поле в качестве капитана «Манчестер Сити». Всего в сезоне-2024/2025 Диаш провёл 44 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Минувший сезон «горожане» завершили на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Новую кампанию команда Хосепа Гвардиолы начала матчем с «Вулверхэмптоном» (4:0).

