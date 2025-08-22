Ледяхов поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Рубином»

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 6-го тура Мир РПЛ, в котором московский «Спартак» встретится с казанским «Рубином». Игра пройдёт в субботу, 23 августа, в Казани. Стартовый свисток — в 14:00 мск.

«Рубин» — сложная команда. Ребята в обороне играют прилично. Плюс матч будет у них дома, а там их обыграть сложно. У Рахимова структурная команда, лидеры хорошо начали сезон. «Спартаку» будет сложно, но деваться некуда. После игры с «Зенитом» есть надежда, что ребята проснутся и начнут набирать очки», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.