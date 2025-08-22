Сафонов и Забарный — в заявке «ПСЖ» на матч с «Анже», Доннарумма — нет

Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный попали в заявку «ПСЖ» на матч 2-го тура Лиги 1 с «Анже», сообщает пресс-служба парижан. Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма оказался вне списка футболистов, которые смогут принять участие в этой встрече.

Матч между «ПСЖ» и «Анже» состоится сегодня, 22 августа. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Напомним, «ПСЖ» — действующий чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.