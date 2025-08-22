Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для Антона было в новинку много бегать». Президент «Сьона» — о Миранчуке

«Для Антона было в новинку много бегать». Президент «Сьона» — о Миранчуке
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что российский полузащитник команды Антон Миранчук был не совсем готов к нагрузкам чемпионата Швейцарии. Ранее стало известно, что Миранчук продолжит карьеру в московском «Динамо».

«Это очень хороший игрок. Но на адаптацию потребовалось немного больше времени. В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку», — приводит слова функционера «РИА Новости Спорт».

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из московского «Локомотива» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах.

Материалы по теме
«Убегать не собираюсь». Антон Миранчук — журналистам после прибытия в Москву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android