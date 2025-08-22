«Для Антона было в новинку много бегать». Президент «Сьона» — о Миранчуке

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что российский полузащитник команды Антон Миранчук был не совсем готов к нагрузкам чемпионата Швейцарии. Ранее стало известно, что Миранчук продолжит карьеру в московском «Динамо».

«Это очень хороший игрок. Но на адаптацию потребовалось немного больше времени. В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку», — приводит слова функционера «РИА Новости Спорт».

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из московского «Локомотива» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах.