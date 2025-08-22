Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Овчинников: у Антона Миранчука не получилось в Европе, вполне устраивают условия «Динамо»

Отечественный тренер Валерий Овчинников отреагировал на новости о возвращении Антона Миранчука в чемпионат России. Полузащитник «Сьона» близок к переходу в московское «Динамо».

«У наших российских футболистов у многих не получается в Европе. Только в 1990-е годы мы были популярны и интересны Западу. Тогда Карпин и компания прорвались туда. Назовите, кто играет в Европе из россиян сейчас? Только Головин — и всё! Нет ничего удивительного, что у Антона Миранчука не получилось в «Сьоне». Думаю, его вполне устраивают условия, которые предлагает «Динамо». Сейчас ему уже нужно опуститься на землю. Ему не 20 лет, когда всё задорно. Если Карпин его берёт, значит, он нужен «Динамо», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

