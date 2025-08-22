Александр Мостовой рассказал, что Джанни Инфантино поздравил его с днём рождения

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что глава ФИФА Джанни Инфантино, а также официальный лица УЕФА поздравили его с днём рождения. Сегодня, 22 августа, Мостовому исполнилось 57 лет.

«Поздравления с днём рождения всё время приходили от лиц ФИФА и УЕФА. Сейчас направили поздравление от Джанни Инфантино в РФС, чтобы мне его оттуда передали лично», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, наибольшую известность Мостовому принесли выступления за «Спартак» и «Сельту». В составе красно-белых полузащитник дважды становился чемпионом СССР и выигрывал Кубок федерации футбола Советского Союза. Вместе с «Сельтой» россиянин побеждал в Кубке Интертото.