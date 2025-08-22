Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой рассказал, что Джанни Инфантино поздравил его с днём рождения

Александр Мостовой рассказал, что Джанни Инфантино поздравил его с днём рождения
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что глава ФИФА Джанни Инфантино, а также официальный лица УЕФА поздравили его с днём рождения. Сегодня, 22 августа, Мостовому исполнилось 57 лет.

«Поздравления с днём рождения всё время приходили от лиц ФИФА и УЕФА. Сейчас направили поздравление от Джанни Инфантино в РФС, чтобы мне его оттуда передали лично», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, наибольшую известность Мостовому принесли выступления за «Спартак» и «Сельту». В составе красно-белых полузащитник дважды становился чемпионом СССР и выигрывал Кубок федерации футбола Советского Союза. Вместе с «Сельтой» россиянин побеждал в Кубке Интертото.

Материалы по теме
Фото
Александр Мостовой опубликовал пост с гала-матча Кубка Игоря Акинфеева — 2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android