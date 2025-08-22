Тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба никогда не ищет зону комфорта — он выбирает сложные пути

Тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о нападающем своей команды Артёме Дзюбе. Он высоко оценил человеческие и спортивные качества форварда.

«Дзюба всегда был на высоком уровне концентрации и искал для себя сложные пути. Он никогда не находился в зоне комфорта. Дзюба всегда уходил в команды, которые были по своему уровню в этой же лиге, но рангом ниже, при этом делал в этих клубах новую историю. Причём во всех этих командах, и в «Томи», и в «Ростове», и тульском «Арсенале». Теперь такой подарок судьбы всем нам — он пришёл к нам в «Акрон». То же самое он делает здесь. Это говорит о его великом, настоящем, спортивном и мудром состоянии», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».