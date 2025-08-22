Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба никогда не ищет зону комфорта — он выбирает сложные пути

Тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба никогда не ищет зону комфорта — он выбирает сложные пути
Комментарии

Тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о нападающем своей команды Артёме Дзюбе. Он высоко оценил человеческие и спортивные качества форварда.

«Дзюба всегда был на высоком уровне концентрации и искал для себя сложные пути. Он никогда не находился в зоне комфорта. Дзюба всегда уходил в команды, которые были по своему уровню в этой же лиге, но рангом ниже, при этом делал в этих клубах новую историю. Причём во всех этих командах, и в «Томи», и в «Ростове», и тульском «Арсенале». Теперь такой подарок судьбы всем нам — он пришёл к нам в «Акрон». То же самое он делает здесь. Это говорит о его великом, настоящем, спортивном и мудром состоянии», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Эксклюзив
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android