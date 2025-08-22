Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Футбол

Колыванов: ЦСКА будет бороться за чемпионство — у команды высокий потенциал

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о претендентах на чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Эксперт выделил ПФК ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Зенит».

«У ЦСКА высокий потенциал. Я считаю, что это стабильная команда, и все футболисты знают, что делать на поле. Если клуб ещё кем-то усилится, это будет одна из команд, которая реально будет бороться за чемпионство, как «Краснодар» и «Зенит». Мне кажется, «Динамо» в этом сезоне будет тяжело бороться за золотые медали», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

