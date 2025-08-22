Лаксальт выступил с заявлением после ухода из «Динамо»

Уругвайский футболист Диего Лаксальт выступил с заявлением после ухода из московского «Динамо».

«Последние четыре года были для меня по-настоящему значимыми, наполненными ростом и ценными уроками, которые мне посчастливилось получить от всех, кто является частью этого клуба. Я глубоко благодарен за доброту и уважение, проявленные ко мне и моей семье. С самого первого дня болельщики поддерживали меня и давали мне почувствовать, что меня ценят, и это то, что я буду помнить всегда.

Я искренне желаю всем всего самого наилучшего. До встречи. Спасибо вам», — цитирует Диего Лаксальта телеграм-канал «Динамо».

32-летний Лаксальт выступал за московский клуб с 2021 года после перехода из «Милана». Всего в его активе 78 сыгранных матчей, в которых он отметился пятью результативными передачами. В составе «Динамо» Диего дважды стал бронзовым призёром чемпионата России.