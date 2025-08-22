Скидки
Глава «Зенита» раскрыл, когда травмированный Караваев может приступить к тренировкам

Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что защитник Вячеслав Караваев может вернуться к тренировкам с командой на зимних сборах. В январе российский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов сине-бело-голубых в Катаре. С тех пор на поле Караваев не появлялся.

«Вячеслав после повторной операции чувствует себя хорошо и приступил к восстановительным процедурам и упражнениям. Хотелось бы увидеть его на зимних сборах вместе с командой», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый.

