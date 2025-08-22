Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСВ объявил о переходе полузащитника Пауля Ваннера из «Баварии»

ПСВ объявил о переходе полузащитника Пауля Ваннера из «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Нидерландский ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе немецкого атакующего полузащитника Пауля Ваннера из мюнхенской «Баварии». Сумма трансфера 19-летнего футболиста, по информации СМИ, составила € 15 млн. Контракт немца с ПСВ рассчитан на пять лет, за новую команду полузащитник будет выступать под 10-м номером.

Пауль Ваннер Подробнее

В прошлом сезоне Ваннер на правах аренды играл за немецкий «Хайденхайм» в Бундеслиге, Лиге конференций и других соревнованиях. В общей сложности полузащитник провёл 41 матч, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Ваннер прошёл через молодёжную систему «Баварии», а также играл за сборные Германии разных возрастов.

«Я чрезвычайно счастлив быть здесь и иметь возможность играть за ПСВ. Я хочу внести как можно больший вклад в успех команды и помочь ей своими голами и передачами. Я чувствую себя полностью готовым к этому испытанию и знаю, что этот шаг правильный», — приводит слова Ваннера сайт ПСВ.

Материалы по теме
Суперкомпьютер Opta назвал победителей топ-5 лиг в сезоне-2025/2026
Истории
Суперкомпьютер Opta назвал победителей топ-5 лиг в сезоне-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android