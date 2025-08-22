ПСВ объявил о переходе полузащитника Пауля Ваннера из «Баварии»

Нидерландский ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе немецкого атакующего полузащитника Пауля Ваннера из мюнхенской «Баварии». Сумма трансфера 19-летнего футболиста, по информации СМИ, составила € 15 млн. Контракт немца с ПСВ рассчитан на пять лет, за новую команду полузащитник будет выступать под 10-м номером.

В прошлом сезоне Ваннер на правах аренды играл за немецкий «Хайденхайм» в Бундеслиге, Лиге конференций и других соревнованиях. В общей сложности полузащитник провёл 41 матч, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Ваннер прошёл через молодёжную систему «Баварии», а также играл за сборные Германии разных возрастов.

«Я чрезвычайно счастлив быть здесь и иметь возможность играть за ПСВ. Я хочу внести как можно больший вклад в успех команды и помочь ей своими голами и передачами. Я чувствую себя полностью готовым к этому испытанию и знаю, что этот шаг правильный», — приводит слова Ваннера сайт ПСВ.