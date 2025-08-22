В «Торпедо» объявили об изменениях в руководстве

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила, что Сергей Синяев вернулся к работе в качестве руководителя спортивного кластера клуба. Напомним, в конце июня чёрно-белые сообщали, что Синяев занял должность генерального директора.

Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

В нынешнем сезоне чёрно-белые выступают в Лиге Pari. Московский клуб понизили до второго по силе российского дивизиона из-за коррупционного скандала. После первых пяти туров «Торпедо» набрало четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.