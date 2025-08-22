Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Я помогу ему не сбиться с пути». Ханси Флик — о праздновании Ламина Ямаля с «короной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о манере нападающего каталонцев Ламина Ямаля праздновать некоторые из своих голов жестом, при котором испанец надевает на себя воображаемую корону.

«Празднование Ламина Ямаля с короной? Мне всё равно, что говорят о моей команде. Ламину всего 18 лет. Я помогу ему не сбиться с пути. Он ведёт себя очень хорошо», — приводит слова Флика Barça Universal в социальной сети X.

18-летний Ямаль сыграл за «Барселону» в первом матче этого сезона с «Мальоркой» (3:0), отметившись в нём голом и результативной передачей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2031 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ямаля в € 200 млн.

