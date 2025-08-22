«Торпедо» объявило о назначении нового генерального директора

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила, что Игорь Резвухин назначен на должность генерального директора клуба.

«Игорь Юрьевич Резвухин работал советником министра спорта Пермского края (2011-2014), занимал должность генерального директора ФК «Амкар» (Пермь) (2014-2018). Поздравляем Игоря Юрьевича с назначением и желаем успехов в работе на благо ФК «Торпедо Москва»!» — сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо»

В нынешнем сезоне чёрно-белые выступают в Лиге Pari. Московский клуб понизили до второго по силе российского дивизиона из-за коррупционного скандала. После первых пяти туров «Торпедо» набрало четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.