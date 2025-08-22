Колыванов — о Карпине в сборной: «Динамо» находится в ситуации, где команде нужен тренер

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о совмещении постов Валерием Карпиным в московском «Динамо» и сборной России.

«Если бы у «Динамо» всё было хорошо, не возникало бы вопросов по поводу отъезда Карпина в сборную России. Когда команда стартовала не так, как хотело руководство и болельщики, всем было бы лучше, если бы Карпин остался в «Динамо».

Но он тренер сборной, поэтому не может не поехать туда. Хотя наша национальная команда играет только товарищеские матчи, а «Динамо» находится в непростой ситуации, где команде нужен тренер. Одно дело тренировать «Ростов», а другое — «Динамо», где нужно отвечать за результат», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.