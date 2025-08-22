Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов — о Карпине в сборной: «Динамо» находится в ситуации, где команде нужен тренер

Колыванов — о Карпине в сборной: «Динамо» находится в ситуации, где команде нужен тренер
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о совмещении постов Валерием Карпиным в московском «Динамо» и сборной России.

«Если бы у «Динамо» всё было хорошо, не возникало бы вопросов по поводу отъезда Карпина в сборную России. Когда команда стартовала не так, как хотело руководство и болельщики, всем было бы лучше, если бы Карпин остался в «Динамо».

Но он тренер сборной, поэтому не может не поехать туда. Хотя наша национальная команда играет только товарищеские матчи, а «Динамо» находится в непростой ситуации, где команде нужен тренер. Одно дело тренировать «Ростов», а другое — «Динамо», где нужно отвечать за результат», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кобелев: пока «Динамо» Карпина мне больше напоминает «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android