Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов нового сезона Бундеслиги

Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов нового сезона Бундеслиги
Комментарии

Суперкомпьютер компании Opta провёл анализ команд, которые принимают участие в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги, и определил главных фаворитов на завоевание чемпионского титула, об этом сообщает аккаунт Opta Analyst в социальной сети X.

Чемпионом Бундеслиги в сезоне-2025/2026, по прогнозу суперкомпьютера, с вероятностью 52,9% станет мюнхенская «Бавария». Главными конкурентами рекордмайстера в борьбе за титул являются леверкузенский «Байер» (16,9%) и дортмундская «Боруссия» (15,8%).

Фото: Opta Analyst

В прошлом сезоне чемпионом стала «Бавария». Нынешний розыгрыш Бундеслиги стартует сегодня, 22 августа, матчем мюнхенцев с «РБ Лейпциг».

Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
