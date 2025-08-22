Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов нового сезона Бундеслиги

Суперкомпьютер компании Opta провёл анализ команд, которые принимают участие в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги, и определил главных фаворитов на завоевание чемпионского титула, об этом сообщает аккаунт Opta Analyst в социальной сети X.

Чемпионом Бундеслиги в сезоне-2025/2026, по прогнозу суперкомпьютера, с вероятностью 52,9% станет мюнхенская «Бавария». Главными конкурентами рекордмайстера в борьбе за титул являются леверкузенский «Байер» (16,9%) и дортмундская «Боруссия» (15,8%).

Фото: Opta Analyst

В прошлом сезоне чемпионом стала «Бавария». Нынешний розыгрыш Бундеслиги стартует сегодня, 22 августа, матчем мюнхенцев с «РБ Лейпциг».