Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черданцев обозначил лучшую команду на старте РПЛ сезона-2025/2026

Черданцев обозначил лучшую команду на старте РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев обозначил лучшую команду России на старте сезона-2025/2026. Он выделил московский ПФК ЦСКА.

— Впечатляет ли игра ЦСКА на старте сезона?
— Я кайфую от их футбола. Очень круто, что появился такой тренер, как Челестини, который ставит атакующий футбол на максимальных скоростях, команда этот стиль игры принимает и имеет силы в такой футбол играть. Круто, что выделяются русские футболисты, Глебов и Кисляк стали лидерами команды. Кто бы мог подумать, что Лукин безболезненно заменит Рошу? ЦСКА сейчас по игре производит самое приятное впечатление. Самая симпатичная и «футбольная» команда в чемпионате сегодня, — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Материалы по теме
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android