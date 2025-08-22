Скидки
Главная Футбол Новости

«Давайте поменьше болтать». Конте — о перспективах «Наполи» стать чемпионом 2-й раз подряд

«Давайте поменьше болтать». Конте — о перспективах «Наполи» стать чемпионом 2-й раз подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о перспективе защитить чемпионский титул итальянской Серии A, отметив, что его команде предстоит тяжёлая работа.

«Снова выиграть скудетто? История «Наполи» показывает, что подобного никогда не случалось, так что нам будет гораздо и гораздо сложнее. Но мы знаем, что команда хорошо укомплектована, в этом сезоне у нас всё очень сбалансировано. Давайте постараемся поменьше болтать и побольше действовать», — приводит слова Конте журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

«Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2024/2025, набрав 82 очка в 38 матчах, лишь на один балл опередив миланский «Интер». Новый розыгрыш национального турнира неаполитанцы начнут выездной игрой с «Сассуоло» завтра, 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Не начался
Наполи
Неаполь
