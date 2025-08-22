Армянский агент Депелян: не думаю, что переход в «Ференцварош» подкосил карьеру Севикяна

Армянский агент Ара Депелян высказался о ситуации полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна. Он не считает, что переезд в Венгрию мог испортить карьеру игрока.

«Я читал, что у Севикяна есть вариант из Чемпионшипа, а также «Дебрецен» — другая команда Премьер-лиги Венгрии. Смотрел недавно матч «Ференцварош» — «Карабах», где Эдгара даже не было в заявке. Видимо, ирландский тренер не видит его в составе. Не думаю, что переход из «Пари НН» в «Ференцварош» подкосил карьеру Севикяна. Но если не попадаешь в состав, нужно поменять команду или уйти в аренду», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.